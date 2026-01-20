巨人の松本剛外野手（３２）が１９日、沖縄県の伊江島で自主トレを公開。気温２０度を超える青空の下、新天地で復活の誓いを立てた。「自分の中で例年とは違うオフを過ごせている感じがするので、自分に期待したいなと思います」。目指すは自身初の“伊江島賞”だ。

午前中から守備練習などで充実の汗を流し、午後からは体幹メニューをこなしながら打撃練習でバットを振り込んだ。原動力の一つが１８日の夜に自主トレメンバーで行った恒例行事、「目標を語り合う会」だ。数字の目標というルールの下で、昨季の成績を加味しながら４０分ほどの時間をかけて全員が設定。松本はノルマとして「１３０安打」と「１５盗塁」とした。

松本が達成した場合、“伊江島賞”として後輩４人からご褒美がもらえるという同賞だ。いまだ獲得したことがなく、「今年こそ伊江島賞を取って、みんなにごちそうしてもらおうかな」と表情を緩ませた。ＦＡで新加入し、新天地で迎えるプロ１５年目。「チームに欠かせない選手になりたい」思いを体現していく。

現在は１０種類以上の体幹トレーニングをこなしながら、打撃フォームも改良中。「おなかで打っているようなイメージ」と力をボールに伝える意識で課題と向き合っている。「もちろん初実戦に合わせてやる準備はしたい」。準備万全で迎えるキャンプインへ。復活を期す１年はもう始まっている。