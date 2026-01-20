阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が１９日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われた新人合同自主トレでブルペン入りし、初めて捕手を座らせて投球練習した。はやる気持ちを抑えた“脱力投法”を心がけ、スタートダッシュに備える。

合同自主トレも第４クールを迎えたこの日、能登の直球とカーブを織り交ぜた２０球は熱を帯びた。立ち投げ時よりも指にかかった球を意識し「まずまずかなと思います」と及第点。特に、大きく縦に割れるカーブについて「まとまりがいい感じがあった」と手応えを口にした。

新人最年長の２４歳は、いち早くアピールしたいと気合十分。そんな気持ちを察してか、ブルペン捕手から「変に力み過ぎる必要はない」と助言を受けたという。能登自身も「力んでしまう部分はちょっとあったんで、投げるだけじゃなくて（心理面も）コントロールしないといけない」と、はやる気持ちを抑えるように話した。

オイシックス時代の２年間で先発、中継ぎの両方を経験した。「今年どういう立ち位置になるか分からないですけど、どちらも経験しているので、対応できない事はない」と起用法にはこだわらない。“心の脱力”を意識し、キャンプから全力でアピールしていく。