1月19日、高市首相が表明した解散、そして2月8日投開票の衆院選について新潟県内の動きをお伝えします。

■“新党”への対応に追われる立憲

【立憲民主党県連 西村智奈美 代表】

「かくいう私どもも急な話でありました」



1月17日、新潟市中央区で開かれた立憲民主党の緊急常任幹事会。ここで説明されたのが立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合の結成についてです。



【立憲民主党県連 西村智奈美 代表】

「衆議院議員は20日までに手続き上、全員離党の届け出を立憲民主党に対して行い、同時に新党に対する入党届を行うことになっている」





■自民にも新党結成の影響

高市首相の解散の意向を受け、急ピッチで進められる新党への対応。【立憲民主党 黒岩宇洋 衆院議員】「（Q.立憲民主党の看板を掲げるのもラスト？）そうなるかもしれない。（地域の声は）戸惑い。まずは驚きだし、一体何が起こっているんだと」2017年にも選挙直前に希望の党への合流をめぐり、対応に追われた経験から、時間のない中でも丁寧に対応を進めたい立憲民主党の候補者たち。【立憲民主党 黒岩宇洋 衆院議員】「私、黒岩たかひろ、この日曜・月曜と地域の後援会、有権者の皆様ときちんと意見交換をしながら、この新党に対しての対応の仕方、しっかりと吟味をしていく」

一方…



【自民党 斎藤洋明 衆院議員】

「活力のある町として発展していくためにも、この田辺市長の行動力をぜひぜひ私も一緒になって、ともに生かしていただいて」



1月18日、五泉市長選の応援に回っていた与党・自民党の候補にとっても新党結成の影響は小さくありません。



【自民党 斎藤洋明 衆院議員】

「今まで私どもを応援していただいた方々が新たに新党をつくって野党の候補者を応援するということだから、もう大変な影響があると思っている」



政権から離脱した公明党は、これまで自民党の支援に回っていましたが、その票を期待することはできなくなるため、前回、小選挙区で全敗した自民党の候補者にとっては厳しい戦いになることが予想されます。

■自民・内山航氏 “高市人気”追い風に知名度アップへ

【自民党 内山航 氏】

「非常に選挙には影響すると思う。今まで一緒にやってきた公明党さんが新党ということで、選挙への影響はあるんだと思う」



こう話すのは自民党公認で新潟1区から出馬予定の新人・内山航さん。現職に比べ、知名度不足が懸念される中での短期決戦となるため…



【自民党 内山航 氏】

「（Q.もう頭に入っている？）入っていない。きょうの朝、原稿を作った」



この日はSNSに投稿するための動画撮影を行っていました。



【自民党 内山航 氏】

「目の前の仕事に集中する・やり切るそれが次の仕事につながっていくと思うし、そういうふうに頑張っている人たちが報われる、そういう社会を私たちはつくりたい」



知名度アップを図りながら、高市首相の人気を追い風に現職に挑む考えです。



【自民党 内山航 氏】

「高市さんの人気というのはすごく高いし、だからこそ、皆さん元気よく応援しやすくなっているところもあることは事実だと思う。そういうものも強みに変えながら選挙戦を戦っていきたい」

■共産・中村岳夫氏 新党結成をプラスに2度目の国政挑戦へ

その高市政権への批判を強めるのは…



【共産党 中村岳夫 氏】

「（Q.これは立候補した時の原稿？）そう。本番用の原稿を今、考えている」



2度目の国政挑戦となる共産党の中村岳夫さんです。



【共産党 中村岳夫 氏】

「私たちの暮らしをほったらかして、何のための解散なんだと」



立憲民主党と公明党の新党結成についてはプラスに働く面もあると話します。



【共産党 中村岳夫 氏】

「かつての公明党さんは原発容認だったわけだから、どういう立ち位置になるか（わからないが）、明確に原発ゼロというのは共産党ということで非常にわかりやすくなる」

■立憲・西村智奈美議員 政権交代への思い熱くたぎらせる現職

そして、今回の選挙で候補者を悩ませることになるのが真冬の天気です。



【立憲民主党 西村智奈美 衆院議員】

「（Q.いい服を買った？）暖かいの。寒さ対策。新潟市内はほかの選挙区と比べて雪の多いところではないが、風が強いし、佐渡は海が心配」



それでも政権交代への思いを熱くたぎらせている現職の西村智奈美衆院議員。



【立憲民主党 西村智奈美 衆院議員】

「国民生活よりも自らの政権延命を最大限優先した。その上での判断だと断ぜざるを得ない」

■超短期決戦へ 急ピッチで準備進める各政党

超短期決戦へ候補者たちは急ピッチで準備を進めていますが、有権者にとって重要なのは訴えの中身。



各政党がそれぞれに政策を打ち出し、有権者にきちんと選択肢を提示することが求められます。



また、日本維新の会は1月19日、新潟1区で伊藤和成さんの擁立を決め、ほかの選挙区でも擁立を検討していて、各政党が急ピッチで対応を進めています。