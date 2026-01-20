阪神・伊藤将司投手（２９）が１９日、福岡県内で岩貞祐太投手（３４）、坂本誠志郎捕手（３２）、百崎蒼生内野手（２０）らと自主トレを公開し、５４年ぶりの偉業達成を意気込んだ。改めて最多勝を宣言し、目標に掲げたのは１５勝。球団左腕では１９７２年の江夏豊以来となる、入団６年目以内の５０勝到達を見据えた。“復肩”へ向け、投球動作を見直していることも明かした。

温かい日差しが降り注ぐグラウンドに、伊藤将の元気な声が響いた。キャッチボールにランメニュー、ノックでは受けるだけでなく、バットも握った。大きな目標があるからより一層、練習に熱が入る。昨年１１月の契約更改から公言しているのが「最多勝」。目指す勝ち星も明確だ。

「最多勝を獲るには１５（勝）とかだと思うので。そこを目指してやっていけたらいいなと思います」

有言実行すれば、偉業も成し遂げることになる。プロ５年目を終え、通算３７勝。今季１３勝以上で５０勝に到達する。実は、球団左腕でプロ６年目以内に５０勝を挙げれば、１９７２年の江夏豊以来の記録となる。３年目までは１０勝、９勝、１０勝とローテを支えてきた左腕。しかし、２４年は不調に苦しみ４勝。昨季は勝ち星に恵まれない時期もあり、４勝に終わった。

今年こそ復活を遂げたい。「プロやってたらタイトルは獲ってみたいもの。達成できるように」と自身初のタイトルを狙い、レジェンド左腕以来の快挙も果たす意気込みだ。そのために、１月は技術面をテーマとして取り組んでいる。フォームは昨季から変えないが、見直しているのは投球動作だ。

よりボールに力が伝わりやすいように、地面についた右足の膝が三塁側に割れないように意識し、ブルペンにも多めに入って改良を重ねる。「球速はまだ測ってないので分からない」というが、「自分の感覚ではすごくはまってる感じがする。力感なく球が勝手に切って（走って）いく感じがする」とすでに好感触を得ている。

２月１日のキャンプ入りに向けても準備は整ってきている。例年より早めにブルペン入りできており、「キャンプに入ったら投げられると思う。あとは温度もまた違うので、そこは焦らずというか、投げる状態はできてるので、気候に合わせながらやっていけたら」と順調な様子を明かした。５月には３０歳の誕生日も迎える。笑顔で終えられる三十路（みそじ）のシーズンにする。