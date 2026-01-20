楽天から海外ＦＡ宣言し、巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内で入団会見に臨んだ。通算１２０勝＆４８セーブ、３年総額１３億円の大型契約で加入した右腕は「やれる自信はある」と２度口にして決意表明。先発ローテーションでの年間フル回転を誓った。２３年以来となる規定投球回到達、４年ぶりの２ケタ勝利を目標に掲げ、チームの２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に貢献すると宣言した。

則本は課題の先発整備へ大きな戦力になりそうだ。昨年の巨人は規定投球回クリアは１５６回１／３で１１勝した山崎だけ。赤星が１２１回、不振による２軍降格もあった戸郷が１１１回、井上が１０７回、グリフィンが７８回で先発不足に苦しんだ。

今季も現状ローテ入りが確定しているのは開幕投手筆頭候補の山崎のみ。その他は横一線だが、Ｖ奪回へ戸郷の復活は不可欠と言えるだろう。昨季終盤は故障離脱した赤星、井上も巻き返しに燃える。横川、西舘、新人の竹丸、山城、現役ドラフトで日本ハムから加入の松浦ら若手にも多くのチャンスがある。

新外国人では前レイズのウィットリー、前レッドソックスのマタ、前楽天のハワードを獲得。いずれも先発候補で、３人がローテ入りする場合は外国人枠も考慮して登板、登録抹消、最短１０日後の再登録を柔軟に使い分けながら回すプランもある。昨季３勝で日米通算２００勝を達成した投手最年長の田中将もさらなる高みを目指している。

ベテラン、中堅若手、外国人と先発候補は２０人前後いて豊富だ。そこに則本が加わり競争激化。昨年は試行錯誤が続いた先発陣が生まれ変わる。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）