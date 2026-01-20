©ABCテレビ

1月20日（火）の「相席食堂」は……

約１年間限定の活動再開中で、３月でグループの活動休止を発表しているRIP SLYМEが５人揃って富士五湖で相席旅をする「RIP SLYМE相席」の前編をお届けする。

今年でデビュー25周年を迎える日本ヒップホップ界のレジェンド、RIP SLYМE。2001年にデビューし、瞬く間に音楽シーンの中心となった彼ら。翌年には日本のヒップホップグループとして初の武道館単独ライブを開催するなど数々の偉業を打ち立て、ディープなイメージだったヒップホップを日本に根付かせた。今年の３月をもって、グループとしての活動休止を発表している彼らが、まさかの「相席食堂」に…！？

©ABCテレビ

山梨県南都留郡の富士五湖に現れた旅人がRIP SLYМEだと分かるやいなや、千鳥も大興奮！「めっちゃ世代！」とノブが楽曲を思い出すと、大悟も「RIP SLYМEさんが出てきたら、いろんな女の子を思い出す」と、青春時代を彩ったアーティストに大喜び。

今回は、RIP SLYМEの５人が揃った“富士五湖相席旅SP”。各湖に分かれた５人がそれぞれの湖の魅力を探る相席旅へ出発する。

©ABCテレビ

富士五湖で一番東京に近い山中湖にやって来たのは、RIP SLYМEの低音ボイスを担当するSU。紅葉の絶景を見ていると、「女の子は引きで見るより、寄りで見た方が可愛い」と解説を始め、その後も女子を見かけると積極的に声をかけてロケを満喫。食レポでは「いただきまSU～」「SUを差し上げまSU～」と、ダイアン・津田がらみのギャグも繰り出す！

©ABCテレビ

富士五湖一の観光スポット、河口湖にやって来たのは、高音ラップ担当のPES。作詞作曲も手掛けるトラックメーカーだ。観光案内所で「七福神参り」を勧められ、七か所の御朱印ラリーに出発する。大黒天を皮切りに、三つの神様を巡ったところで、綾小路きみまろプロデュースのカフェでひと休み。くつろいでいると、なんと、ご本人が降臨！ 毒舌漫談で大ブレイクした“中高年のアイドル”きみまろは河口湖町在住だった。きみまろが育てたというレモンハーブのハーブティーをいただきながら、軽妙なトークを楽しむ。

©ABCテレビ

グループ随一のハスキーボイスを持つILМARIがやって来たのは精進湖。101歳とは思えないほどしっかりしたおばあちゃんと相席した後は、青木ヶ原樹海へ。樹海の中に周囲と隔離された民宿村があると聞き、村を訪れるが、人気がない。不気味な雰囲気に「怖いなあ」とビビりながら進むと、廃校を発見。心霊スポットのような空気を漂わせている。はたして、人と出会えるのか！？

©ABCテレビ

ライブの進行МＣを務めることが多いRYO-Zは本栖湖へ。自他ともに認める大の酒好きで、本栖湖でもいきなりビール。山梨の郷土料理の“ほうとう”を味わい、満足した後は、売店で山梨のお酒を購入する。出会った猟師さんにジビエをご馳走になり、購入した山梨のワインを飲みながら、心地よくなるRYO-Z。ただただ飲んでいるだけのRYO-Zに千鳥は…！？

©ABCテレビ

西湖にやって来たのは寡黙なトラックメーカーのFUМIYA。穏やかな西湖に佇み、水切りを楽しんだ後は、茅葺屋根の民家が建ち並ぶ観光スポットへ。しかし、興味を示したのは茅葺屋根ではなく、水路で…！？お蕎麦を食べたいと、なんと、FUМIYA自ら撮影の許可取りをするが…！？

ここでしか見られない超貴重映像満載の相席旅が展開される！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。20日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。