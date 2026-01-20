「SixTONES」が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。メンバーを可愛がってくれる有名俳優の存在を明かした。

ジェシーは“第二のパパ”と呼ぶ人は京本大我の父で俳優の京本政樹と語り「可愛がっていただいてまして。多分大我よりもご飯行っている回数が多いんだろうなっていうくらい、2人で色々話すんですよ」と言うと、大我もうなずいた。

何を話すのか？と聞かれると「仕事の話がメインですね。SixTONESがデビューする前からみんなのことを可愛がっていただいてまして、もっとこうした方がいいねとか仕事の話で盛り上がって」と説明。

大我も含めて3人で行くことはないのか？と聞かれると「ありますけど、もう結構前ですね」と言い、大我も「2人で食べてるところに“大我来る？”って連絡来て。父親の順番がよくわからない。まず息子誘えばって思うんですけど、ジェシー先に誘ったりとか。最近で言うと郄地も箱根に2人で日帰り旅行に行ったりとか」と、郄地優吾とも旅行に行ったと明かした。

郄地が「“ちょっと郄地くん、旅行行こうよ”って言われて。僕、温泉ソムリエ持っているんですけど、“温泉詳しいでしょ？”って言われて、“温泉だったら、箱根とか行きます？”って言って。京本さんと品川駅で待ち合わせして、小田原まで新幹線で行って、小田原でレンタカー借りて箱根旅行に行って、温泉2人で入るっていう…」と言うと、大我も「そういうのも、息子と旅行行けよって思うんですよね。事後報告なんですよ」と笑っていた。