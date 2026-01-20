生成AIで実在する芸能人に似せた女性のわいせつな画像を作成し、インターネットに有料で公開したとして31歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで逮捕されたのは、札幌市の無職・千葉達郎容疑者（31）です。

千葉容疑者は、複数回にわたって生成AIで作成した実在する芸能人に似せた女性のわいせつな画像十数点をインターネットの有料サイトに掲載した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、千葉容疑者は実在する女性アイドルや俳優などおよそ300人分の画像を無料で利用できる生成AIに学習させ、本人に似たわいせつな画像を作成していたということです。

千葉容疑者のパソコンからは生成AIで作成した画像が50万点以上見つかっているということです。

警視庁は、千葉容疑者が画像をサイト上に有料で公開し、おととしの夏ごろからの2年あまりで1100万円ほどを売り上げていたとみて調べを進めています。