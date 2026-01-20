19ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë»÷¡É´Ú¹ñ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¡¡²ÄÎù¤ÊÏÂÁõ»Ñ¤ÇµþÅÔ¹ßÎ×
´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¥¦¥£¡¦¥½¥è¥ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈþ½÷¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡È¥¥¹´é¡É
¥¦¥£¡¦¥½¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖKyoto¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢µþÅÔÎ¹¹ÔÃæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃåÊª¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÅí¿§¤ÎÂÓ¡¢Çò¤¤¥Õ¥¡¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤òÈäÏª¡£Åß¤ÎµþÅÔ¤é¤·¤¤É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÏÂÁõ»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à»Ñ¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃåÊª¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2005Ç¯3·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç20ºÐ¤Î¥¦¥£¡¦¥½¥è¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤äNHKÇÕ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤«¤é¡¢¿Íµ¤K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥¼¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·ºòÇ¯2·î¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£Åö»þ19ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¶¥µ»À¸³è¤ò½ª¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£