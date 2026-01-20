３月に欧州遠征に挑む森保ジャパン。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　日本サッカー協会は１月19日、日本代表が３月28日にスコットランドのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を戦うと発表した。

　31日には、すでにイングランド代表との試合が組まれており、英国勢との連戦となる。

　この一方に反応したのが韓国メディア『Xports News』だ。「これが日本か？イングランドに続き、スコットランドもAマッチ確定！３月の親善試合を公式発表」と見出しを打ち、「北中米ワールドカップに向け、強力なスパーリングパートナーを確保した」と報じた。
 
　同メディアは、「日本代表は、北中米ワールドカップでグループFに入り、オランダ、チュニジア、そして欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となっている。ヨーロッパの２チームと対戦する日本にとって、ヨーロッパのチームとの対戦は他のどの試合よりも重要だ」と続けている。

　そして、自国代表との差に言及。「日本代表は３月の親善試合の日程を確定したが、ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、まだ３月の試合日程を発表していない。オーストリア代表と親善試合を行なうと報じられているのみで、もうひとつの対戦相手は未定だ」と指摘している。

　準備の差に危機感を募らせているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

