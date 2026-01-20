北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプ8日目

16日に行われた浦和戦後に「アタックの部分は楽しみ。どう料理しようか。どんどん攻撃の部分を肉付けしていきたい」と話した川井健太監督。

この日の午後の練習ではキャンプ始まってから初めてフルコートまで広げて11対11が行われました。

監督自ら1プレー1プレー止めながら攻撃、守備のポジショニングを修正。

水曜日に行われる琉球との対外試合2試合目へどう攻撃陣に肉付け、料理をしていくのか注目です。





パク ミンギュ 選手 インタビューQ.ここまでのキャンプA.全体的に雰囲気は良いと思います。各選手を見るとシーズンオフに準備してきたみたいでコンディションが全体的に良さそうです。A.オフの期間に取り組んだことはQ.一昨年は結婚式があったので準備できなかったが去年は旅行先でも体を動かしましたし食事制限もしながら体重を2キロほど絞れました。Q.浦和戦を振り返ってA.新しいシーズンの初戦でしたし選手との連携を高める期間でしたが、初戦にしてみては悪くない内容だったと思う。守備はまだ細かい所まで行っていないがこの1週間は基礎体力に重点を置いたのでこれから少しずつ細かい所を詰めていくと思います。今までは各選手個人の体を作ることをやってきたと思います。攻撃は去年に引き続き目標はチームの勝利に繋がるように貢献していきたいし今年はもっと攻撃的にドリブルを仕掛けたりチャレンジしていきたいと思う。Q,今季の意気込みA.新しいシーズンになり新しい監督・スタッフも加わわって新しい選手も入ってきましたしまずはハーフシーズンに向けていい準備をして夏に始まるリーグ戦に繋げられるように来年昇格できるように頑張りたい。