中国メディアの快科技は17日、中国発のライフスタイル共有型SNS、小紅書（レッドノート）のあるアカウントがまとめた「2025年世界自動車グループ販売台数TOP20」を取り上げ、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）がトップ5入りし、中国自動車大手の吉利汽車（Geely）が急成長したと報じた。

記事によると、ランキングは、S＆Pグローバル・モビリティとマークラインズのデータを参考にまとめたもの。

記事はまず、日本のトヨタグループが前年比6．0％増の1042万台で「王座を堅持した」とし、RAV4やカローラが売れ筋のモデルだったと紹介した。

2位はドイツのフォルクスワーゲングループで895万台。記事は「前年比2．3％減だったものの、EVへの転換が奏功した」と伝えた。

3位はオランダ・フランスのステランティスグループで780万台。記事によると、前年比8％減は14のブランドを擁するグループとしてはやや物足りないものだった。

4位は韓国のヒョンデ・キアグループで同2．5％増の765万台。記事は「北米と欧州で安定した成長を遂げた」と伝えた。

5位はBYDグループで同18．3％増の460万2000台。記事によると、世界EV販売台数で初めてテスラを抜いた。

6位〜20位は以下の通り。

6位 ゼネラルモーターズ 米国 450万7000台（同1．5％減）

7位 Geelyグループ 中国 411万6000台（同26．0％増）

8位 ホンダグループ 日本 385万台（同3．2％減）

9位 フォードグループ 米国 290万台（同6．0％増）

10位 日産グループ 日本 332万5000台（同4．1％減）

11位 スズキグループ 日本 320万台（同1．2％増）

12位 奇瑞（Chery）グループ 中国 280万台（同22．5％増）

13位 BMWグループ ドイツ 238万台（同2．8％減）

14位 メルセデス・ベンツグループ ドイツ 225万台（同3．0％減）

15位 長安汽車 中国 210万台（同15．8％増）

16位 テスラ 米国 180万台（同12．0％増）

17位 上海汽車グループ 中国 172万1000台（同5．6％増）

18位 長城汽車 中国 132万4000台（同7．3％増）

19位 ルノーグループ フランス 128万台（同5．5％減）

20位 マツダグループ 日本 125万台（同1．8％減）

（翻訳・編集/柳川）