¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û³¤ÌîæÆÂÀ¤Ïà¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¾åÅùá¡¡Ãª¶¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡ÖºÇ¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ö¥Ã¥³È´¤¡×·è°Õ
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£±¡ËÁÈ¤¬ÀÐ°æÃÒ¹¨¡Ê£µ£°¡Ë¡¢¥¿¥¤¥Á¡Ê£´£µ¡ËÁÈ¤È¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ë¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿¡££²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿³¤Ìî¤À¤¬¡¢Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿£µÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¶þ¿«¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿·»þÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤¬àºÇ¸åÊýá¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Á°²¦¼ÔÁÈ¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿³¤Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÂ¼¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±»þ¤ËÀÐ°æ¤Ø¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¤Ç£³£°Ê¬Ä¶¤Î·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤¬°úÂà¤·¤¿ÍâÆü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¤¬¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡¢Âç´äÎÍÊ¿ÁÈ¤È¤ÎÂç·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ£Ö£²¤ËÀ®¸ù¡£Ä¾¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ë£²²óÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤Ìî¤È¾åÂ¼¤¬Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÈ¿±þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤Ìî¤Î¿®Ç°¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Í¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬·ù¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Âç´ä¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Î³®Àûµ¢¹ñ¤«¤éËÜÂâ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¿·»þÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÏÄÔÍÛÂÀ¡¢£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Ï£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÇÚ¤ËÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¸½¾õ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤Ê¤é°ìÈÖ¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Äü¤á¤º¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãª¶¶¤¬°úÂà¤·¤¿£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¹æµã¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÌ¤Íè¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤°¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤â¥á¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤º¤Ã¤ÈÃª¶¶¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼ä¤·¤µ¤È¡¢²ù¤·¤µ¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½£±¡¦£µ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÅöÆü¤Ë¤ÏÃª¶¶¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥ª¥«¥À¡Ê¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤µ¤ó¤âÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤µ¤ó¤âÃª¶¶¤µ¤ó¤â¤¤¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡¢ÄÔ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿·À¤Âå¤â¥¯¥½¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¿·À¤Âå¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤¦¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¸å¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£²é¿Å¾¨ÃÀ¤ÎËö¤Ë¡¢³¤Ìî¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£