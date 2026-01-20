衆院選に「進退をかける」。

政権基盤を安定させて物価高対策や防衛力の強化策を進めたい、という高市首相の思いが伝わる解散宣言である。

だが、誰もが驚いた通常国会冒頭での解散に対し、野党は結集軸を作って対抗する構えだ。高い内閣支持率がある自民党が当初有利との見方もあったが、楽観的にすぎるかもしれない。

政権の安定した体制作りに繋（つな）がるか、それとも政界大変動をもたらすのか、重大な選択となる。

高市首相は記者会見で、２３日に召集される通常国会冒頭で衆院を解散する方針を正式に表明した。衆院選は「１月２７日公示、２月８日投開票」の日程で行われる。

首相は、信を問うことで「政策実現のためのギアをもう一段上げていきたい」と述べた。

衆院選は２０２４年１０月に行われたばかりだ。それからわずか１年３か月で再び信を問うことには、批判も出ている。

だが、この間に政治状況が様変わりしたことも事実だ。首相が交代し、連立の枠組みも自民と日本維新の会に変わった。加えて、与党は衆院で過半数をぎりぎり確保しているにすぎない。

首相は会見で、政権が掲げる「責任ある積極財政」の継続に意欲を示した。防衛産業の基盤強化などに取り組む重要性も訴えた。

首相は、政権選択選挙で民意を得て、内政、外交の課題に腰を据えて取り組みたいのだろう。

衆院選の公約として与野党が掲げているのが、物価高対策としての消費税の減税・廃止である。

消費税は、年金や医療などを支える基幹財源だ。その安定した財源を削ったら、社会保障をどう維持していくつもりなのか。与野党とも、目先の支持欲しさに将来にツケを回すことになる減税を訴えるのは、無責任極まりない。

自民が国政選挙で消費税の減税を掲げるのは初めてのことだ。連立を組む維新の主張に引きずられたようだが、安易すぎる。

一方、立憲民主党と公明党が結成した新党・中道改革連合は、綱領と基本政策を発表した。

立民はこれまで、安保法制について「違憲部分の廃止」を掲げていたが、「合憲」との立場を明確にした。エネルギー政策に関しては、立民の綱領にある「原発ゼロ」を取り下げた。

立民のかねての主張がいかに非現実的だったかを表しているが、この方針転換で一定の保守層の支持を集める可能性もあるだけに、有権者の判断を注視したい。