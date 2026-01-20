わずか１年で、米国を民主主義のリーダーから独裁国家へと変貌（へんぼう）させてしまったかのようだ。

トランプ米大統領が２期目の政権を発足させてから２０日で１年となる。復権初日から大統領令を乱発し、独裁者のような振る舞いを強めていることには、懸念を禁じ得ない。

政権を批判するメディアを記者会見から事実上排除し、記者の自宅を捜索した。また、政権の利下げ圧力に応じなかった米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は、刑事捜査の対象になったと明らかにした。

言論統制や司法への介入は、中露など権威主義国家による強権統治の常（じょう）套（とう）手段である。一方、米国は自由や民主主義、法の支配などの価値観を重視し、戦後の国際秩序を主導してきた。

トランプ政権が批判を封じ込めるため、権威主義国と同じ手法を取り、米国の力の源泉だった国際的な尊敬や信頼を自ら傷つけているのは極めて残念だ。「米国を再び偉大にする」という公約にも反するのではないか。

トランプ氏は各国に高関税を突きつけたほか、国際機関や条約などからの脱退や資金拠出停止を決め、自由貿易体制や多国間協調の枠組みに背を向けた。

相互関税は市場の混乱を招いて見直しを迫られ、最高裁判所で正当性が争われている。ロシアのウクライナ侵略の停戦に向けた仲介は難航している。成果は乏しいと言わざるを得ない。

昨年６月にはイランの核関連施設を空爆し、年明けには南米ベネズエラを急襲した。国際法違反が指摘されるが、トランプ氏は「国際法は必要ない」と述べた。順法精神の欠如もはなはだしい。

就任前には他国への軍事介入に否定的だったが、今は実績を示そうと焦っているように見える。

デンマーク自治領グリーンランドの武力併合や買収にも意欲を示し、反対する欧州８か国に追加関税を課すと発表した。他国の主権や領土を取引の対象とみなし、力ずくで手に入れようとする乱暴な手法は許されてはならない。

トランプ氏の支持率は低迷している。共和党が上下両院で多数を占める議会では、大統領の意向に従わない動きも出てきた。１１月の中間選挙で、議会が対抗力を取り戻せるかが鍵となろう。

日本や欧州諸国は「法の支配」重視を貫くことが重要だ。「力による支配」は地域を不安定化させ、米国の利益にならないと、粘り強く訴え続けねばならない。