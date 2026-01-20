女優沢口靖子（60）がこのほど、都内で、主演するテレビ朝日系人気シリーズ「科捜研の女」のファンミーティングに出席した。同作は「−FINAL」（23日午後8時）をもって、26年間の歴史に幕を下ろす。

番組としては最初で最後のファンミーティングで、長く共演した内藤剛志（70）も知らなかった沢口の新たな一面も明かされた。

科学者である主人公榊マリコを演じてきた沢口。共演者から「科学者としてかっこよくて美しい」と言われると、「洋画でいうと、『コンタクト』の天文学者のジョディ・フォスターがかっこよくてあこがれなので、そんなふうに言ってもらえてうれしいです」と喜んだ。

ジョディ・フォスター好きに反応した内藤は「26年間やっててジョディ・フォスターの話をしたことある？ 知らなかった。そうなの？ 20歳くらいから知ってるのに初めて聞いた」と驚いた。

さらに「古田新太は3回も（沢口と）飯食いにいったことがあるらしいのに、俺は1回だけ」と悔しがる場面もあった。内藤はこの日、「FINALはやめよう」「FINALというのはミスプリ（ント）」と何度も言い、シリーズ終了を惜しんでいた。

また、マリコが自転車通勤している写真が紹介されると、沢口は「自転車乗れないんじゃないかって思われることもあるんですけど、子供の時はずっと高校生まで自転車通学していましたので乗れるんでーす」と、おちゃめに語っていた。

ほか、小池徹平、若村麻由美、風間トオル、斉藤暁、加藤諒、山本ひかる、石井一彰も出席した。