３００人の女優やアイドル計５０万点掲載

画像生成ＡＩ（人工知能）で女性芸能人に似せて作ったわいせつ画像「性的ディープフェイク」を会員制サイトに掲載したとして、警視庁が１９日、札幌市西区、無職の男（３１）をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕したことがわかった。

同庁は、２０２３年夏以降、計約３００人の女優やアイドルの画像を使った５０万点以上の性的ディープフェイクをサイトに掲載し、計約１１００万円の閲覧料を得たとみている。

捜査関係者によると、男は２４年１２月〜昨年５月、女性芸能人に酷似したわいせつ画像計十数点を二つの会員制サイトに掲載し、不特定多数が閲覧できるようにした疑い。

男は自宅のパソコンを使い、無料公開されている画像生成ＡＩに女優やアイドルの画像データを学習させ、本人に似せたわいせつ画像を作成。Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムにサンプル画像を投稿し、閲覧希望者を会員制の２サイトに誘導していた。

サイトは利用者が閲覧料を支払うと、その一部が投稿者に還元される仕組みで、男は高額プランの契約者から、モデルにしてほしい芸能人の要望も受け付けていたという。同庁は、閲覧料を地下アイドルを応援する「推し活」などに充てたとみている。

性的ディープフェイクを巡っては、子供の学校行事や卒業アルバムの写真が使われる被害が相次いでおり、政府が実態把握を進める方針を明らかにしている。

情報セキュリティー会社「トレンドマイクロ」によると、ネット上では、アップロードされた人物の画像をクリック一つで裸にする機能が実装されたＡＩサービスが複数確認されている。

同社の高橋昌也シニアスペシャリストは「性的ディープフェイクの製造を直接取り締まる法律はなく、規制のあり方を検討する必要がある。ＡＩサービスの利用者は、こうした画像が被害者の尊厳を傷つけうるとの認識を持つべきだ」と指摘する。