女優の沢口靖子（60）が、都内で行われたテレビ朝日の主演ドラマ「科捜研の女」のファンミーティングに出席した。ドラマシリーズ約26年の歴史に幕を下ろす「…ファイナル」（後8・00）の放送を23日に控え企画されたもの。主人公の法医研究員、榊マリコとの別れに「もっとマリコでいたかった」と涙を浮かべ、寂しさをあらわにした。

イベントには約200人のファンが集まり、内藤剛志（70）ら共演者たちも登壇。終盤に沢口がファンに向けて3枚の直筆の手紙で思いを伝えると、感情があふれた。

「『科捜研の女』を愛してくださった全ての皆さまへ」と読み出す声は震え、見る見る涙があふれた。「始まりがあればいつか終わりが来る。頭では理解していたつもりでした。でも、まさかこんなに早く白衣に袖を通す最後の日が来るなんて。正直な気持ちを言えば、もっとマリコでいたかった」と声を絞り出した。約3分間、作品への思いやファンへの感謝を伝えると、約30秒間、割れんばかりの拍手が鳴り響いた。その後、サプライズで共演者から花束とアルバムを手渡されると、満面の笑みを浮かべ「また違う形でお会いできたら」と期待した。

ドラマは1999年10月にスタートし、24年のシーズン24まで放送されてきた人気シリーズ。京都府警科学捜査研究所（通称・科捜研）を舞台に、主人公らが科学を武器に事件を解明してきた。

「人の心が強く揺さぶられた瞬間、その記憶は脳の奥深くに刻み込まれるそうです。『科捜研の女』を見て皆さまの心が動いたその一瞬の記憶が、これからも私たちをつなぎ続けてくれる。そう信じています。科学はうそをつかない。マリコもそう言っています」

マリコらしく「科学は…」の決めぜりふも交えながら伝えた沢口。駆け抜けてきた26年間は多くの人の心に永遠に残り続けるに違いない。