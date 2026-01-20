弁護側「客観証拠ない」

東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」前会長・角川歴彦（つぐひこ）被告（８２）の判決が２２日、東京地裁（中尾佳久裁判長）で言い渡される。

元部下らの証言を有罪立証の柱とする検察側に対し、無罪を主張する被告側は「証言は信用できず、客観証拠もない」と反論。角川被告は一貫して「冤罪（えんざい）だ」と訴えており、地裁の判断が注目される。

一連の事件では、贈賄側と収賄側で計１５人が起訴され、１２人の有罪が確定している。残る３人のうち、贈賄側は角川被告が最後の公判となった。受託収賄罪で起訴された大会組織委員会元理事・高橋治之被告（８１）ら２人は無罪を主張し、公判中だ。

起訴状では、角川被告はＫＡＤＯＫＡＷＡの元専務と元担当室長（いずれも有罪確定）と共謀。大会スポンサーに選定されるよう便宜を図ってもらった謝礼などとして、２０１９〜２１年、高橋被告に対し、知人の会社の口座に振り込む形で計約６９００万円の賄賂を提供したとしている。

公判に証人出廷した元専務は、「みなし公務員」の高橋被告側への金銭供与が法に触れる可能性があることなどを会長だった角川被告に伝えたと証言。別の元部下は、金銭供与について角川被告が元担当室長に「うまくやれ」と伝えていたと述べた。

検察側は昨年８月の論告で「部下から報告を受け、違法となるリスクを認識しながら高橋被告側への支払いを了承した」と指摘。「角川被告は事件で主導的な役割を果たした」とし、法定刑の上限となる懲役３年を求刑した。

一方、弁護側は同９月の最終弁論で「共犯者の供述のみの証拠構造は脆弱（ぜいじゃく）だ」と反論。元専務らの供述は変遷しているとし、「検察官に記憶をすり込まれた疑いが濃厚だ」と主張した。「検察は『実質的な経営トップが贈賄を知らないことはあり得ない』との誤った見立てで捜査を進めた」とも非難した。

冤罪を訴える角川被告は、判決を前に今月９日に開いた記者会見で公判を振り返り、「我々も事件を緻密（ちみつ）に検証した。裁判長がどう判断するかわからないが、頑張り抜いた」と語った。