¡Ú£×£Â£Ã¡Û°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´í×ü¤µ¤ì¤ëàÂçÃ«¸å°ä¾Éá¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤À¡£ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë£Í£Ì£ÂÁÈ¤Ë¤Ï£²·îËö¤«¤é¤Î¹çÎ®¤¬Í×ÀÁ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÎÍ½´¶¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç½éÁø¶ø¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè£¶²óÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤Ï£²·î£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ãæ½Ü¤«¤éµÜºê¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£²£·Æü¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç£²»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂçÃ«¶¸Áû¶Ê¡×¤ÎËë³«¤±¤ÏÉ¬»ê¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¶Ë¤áÂ³¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Îà¹ßÎ×á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£²¿¤è¤ê¤âÆ±Î½¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÂç¤Î°úÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤ÄÂçÃ«¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ï´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£Âç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ®¤È¤Ê¤ê¡¢àÌÈ±Öá¤¬¾¯¤Ê¤¤º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡áºå¿À¡Ë¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´Æ£µ±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥×¥íÆþ¤êÅö½é¤«¤é¹ñºÝÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¸ø¸À¤·¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¶á¤¤¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÏº÷Ãæ¡£ºòµ¨¡¢ÈôÌöÅª¤ËÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ò±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤¤¿¼êËÜ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë³Ê¹¥¤ÇËÜ¿Í¤«¤éÅð¤ß¤¿¤¤µ»½Ñ¤äÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â»³¤Û¤É¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ØÆ³·Ð¸³¤âËÉÙ¤Êµå³¦£Ï£Â¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½º´Æ£µ±¤ä¿¹²¼¤ÎÂÇ·â¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Ä´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¤ÎÂè£µ²óÂç²ñ¤Ë»²Àï¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¡¢£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£´ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³´§²¦¤Ëµ±¤¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØ¤ËËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£´»î¹ç¤Ç¤Ï£±£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢£±ÂÇÅÀ¤È»¶¡¹¤ÊÂÇ·âÆâÍÆ¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ËÀï¤¤¤ÎÃÏ¤ò°Ü¤·¤¿·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°Ê¹ß¤ÏÉüÄ´¤·¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤ÏÂç²ñ£±¹æ¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢à¸å°ä¾Éá¤ÏÂç²ñ½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³«ËëÄ¾¸å¤Î£³¡¢£´·î¤â£²£µ»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤ÈÉÔ¿¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡£ÀäÂÐÅª¼çË¤¤Î½ÐÃÙ¤ì¤â¶Á¤¡¢Á°Ç¯¤Þ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤â£µ°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÆ±Î½¡¦¿¹²¼¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë£×£Â£Ã¤òÀï¤¨¤ë´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æü¤´¤í¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¯¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¹âÍÈ´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢¹Ô´Ö¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ä¸ÞÎØ¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊÂçÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóÅáÎ®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£