「冬アウター買い足す」なら【しまむら】へ！ 40・50代に似合う「高見えコート」

冬アウターを新調するとき、価格もデザインも妥協せず選びたいなら【しまむら】をチェックしてみて。今回ピックアップしたのは、大人コーデを上品に格上げできそうな「高見えコート」。デイリーシーンでも気兼ねなく手に取りやすいのに、さっと羽織るだけで今っぽく仕上がりそうなアイテムを厳選しました。

ベージュの中綿アウターで大人カジュアルを更新

【しまむら】「コート」\3,289（税込）

「すっきりシルエットと短めの丈でどんなボトムとも好相性」（公式Instagramより）の中綿アウター。首元まで包み込むデザインで、マフラーなしでもあたたかく着られそうです。大人コーデに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーも上品な印象です。シャツやブラウスを合わせて、大人のきれいめカジュアルを楽しんで。

ノーカラーコートで洗練された冬スタイル

【しまむら】「コート」\4,389（税込）

すっきりとしたノーカラーコートは、羽織るだけで大人らしいきちんと感をプラス。高見えする柔らかそうな素材感と縦ラインを強調するシルエットで、体型カバーも自然に叶いそうです。インナー次第で印象を変えやすく、オンオフ問わず使いやすいのも魅力。ジーンズやスニーカー合わせで、カジュアルに着こなしてもシャレ見えするかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M