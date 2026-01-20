楽天から海外ＦＡ宣言し、巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内で入団会見に臨んだ。通算１２０勝＆４８セーブ、３年総額１３億円の大型契約で加入した右腕は「やれる自信はある」と２度口にして決意表明。先発ローテーションでの年間フル回転を誓った。２３年以来となる規定投球回到達、４年ぶりの２ケタ勝利を目標に掲げ、チームの２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に貢献すると宣言した。

無数のフラッシュに照らされ、ギュッとマイクを握った。「緊張してます」と則本は少し笑った後、新天地での青写真を描いた。「１年間ローテーションを勝ち取って、規定投球回に乗って２ケタ勝利したい。僕も日本一になりたい」。マウンドと同様、腹を決めた勝負師の顔つきだった。

メジャー挑戦も視野に、約２か月半熟考を重ねての国内移籍。「すごく長く悩んだ。最後、自分に改めて問いかけた」。目標は、４０歳まで第一線で現役を続けること。「複数年の提示をいただけたのは僕にとって本当に心強かった。ここで投げたい、このチームで頑張りたい。それが一番の理由です」。熱意あふれるオファーで心が動いた。

直近２年はリリーフ。２４年のセーブ王でもあるが、阿部監督には「先発ローテに入ってくれたら」と大きな期待を寄せられている。ルーキーイヤーから６年連続、通算８度の２ケタ勝利。約２０分の会見では終始謙虚に質疑応答したが、３年ぶり先発復帰への思いを問われた時は目の色が変わった。「１１年間はしっかり先発ローテーションを守ってきたので。やれる自信はあります。先発として１年間戦うための体づくりにシフトして今、やっている。やれる自信はありますし、体の状態も昨年よりはかなりいい。早く実戦がしたい」

１年目から６年連続１７０イニング以上をマークし、２３年も１５５イニングで規定投球回をクリアした剛腕。昨季先発不足に苦しんだチームにとっては不可欠な戦力で「自信」を裏付ける実績も十分にある。生まれは滋賀。幼少期は阪神ファンだったがテレビをつければいつも巨人戦が目に入った。１５勝で新人王に輝いた１３年は巨人との日本シリーズを制し楽天初の日本一。通算１００勝を達成した２２年６月１２日も巨人戦。「そのユニホームを着て野球ができるのはすごく誇らしいし何か縁を感じます」と襟を正した。

３５歳での一大決心。性格的にも、新たな環境に飛び込むのは得意なタイプではない。不安と闘う中、１学年上で同期入団でもある前巨人の菅野智之（オリオールズからＦＡ）に移籍決定の連絡をした。「どんな決断でもノリが選んだならそれが正解だよ」。兄のように慕う先輩からのエールで背中を押された。「僕は『行け』と言われたところで投げるだけなので。ジャイアンツのために、がむしゃらに腕を振りたい」。オファーは３年契約。粉骨砕身、持てる力全てを注ぐ。（堀内 啓太）

◆則本 昂大（のりもと・たかひろ）１９９０年１２月１７日、滋賀県生まれ。３５歳。八幡商で３年夏に県４強も甲子園出場なし。三重中京大を経て２０１２年ドラフト２位で楽天入団。２リーグ制以降初の新人から４年連続開幕投手。１４年から５年連続奪三振王。８試合連続２ケタ奪三振（１７年）のＮＰＢ記録保持者。１７８センチ、８２キロ。右投左打。今季年俸４億円（推定）。