横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が小結・若元春（３２）＝荒汐＝に力なく寄り切られ、２連敗で３敗に後退した。昨年１１月の九州場所の千秋楽を休場する要因となった左肩のけがが深刻で、途中休場も考えられる状況となった。横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝にも土がつき、複数横綱の２日連続の黒星は終盤の大関戦を除けば、１９９８年春場所初日、２日目の曙と貴乃花以来の波乱となった。

× × × ×

豊昇龍は痛恨の２連敗に顔をしかめ、花道を引き揚げた。過去４勝５敗と苦手にしていた熱海富士との結びの一番。もろ手で当たったが、自身より４５キロ重い相手に出足を止められた。やや体が浮いて呼び込む形となり、土俵外に押し出された。支度部屋では付け人を通じ、取材は断った。高田川審判長（元関脇・安芸乃島）は「小手先で取ろうとした。気迫で当たらないといけない」と指摘した。

初日から冬巡業で痛めた左膝にサポーターを施し、場所中も病院で治療を受けながら７日目まで１敗を守ってきた。だが、８日目の大栄翔戦から２日連続、今場所３つ目の金星を配給した。横綱昇進６場所目での初賜杯へ、首位の霧島と２差に開いた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「立ち合いがダメ。当たっていかないと。こういう相撲を取っていたら、横綱として優勝できない」と奮起を求めた。（林 直史）