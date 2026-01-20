日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、大分・佐伯市内で自主トレを公開し、練習を共にするソフトバンク・柳田から「馬主になれ」と珍指令を受けた。柳田は中央競馬で１勝を挙げている「ゴッドヴァレー」などを所有する球界屈指の馬主。「ギータさんからハッパかけられている。馬主になれって言われてるんで、もっと打って稼げってこと」と、今季推定年俸３億７０００万円の師匠の背中を追う。

◇野球界の主な馬主

▽柳田悠岐（ソフトバンク）

２３年から馬主となり、２５年のセレクトセールでは総額１億９００万円で３頭を落札。主な所有馬は「ゴッドヴァレー」「セイフウサツキ」。

▽佐々木主浩氏（元横浜投手）

０６年に馬主デビュー。１３年のヴィクトリアマイルを「ヴィルシーナ」でＧ１初制覇。「シュヴァルグラン」、「ヴィブロス」など多くのＧ１馬を所有。

▽三浦大輔氏（前ＤｅＮＡ監督）

冠名に自身の代名詞「リーゼント」を用い、主な所有馬は「リーゼントブルース」「リーゼントロック」。

▽新庄剛志（日本ハム監督）

０８年に落札した「タノシンジョイ」が０９年のデビュー戦（船橋）で勝利。