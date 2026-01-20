オリックス・宮城大弥投手（２４）が１９日、山下舜平大投手（２３）に“ご褒美付き”のノルマを設定した。同じ先発として力を認める後輩に「規定投球回。いくつ三振を取るか見てみたい」と発信。具体的な数字にも踏み込み、１６１キロ右腕の覚醒を心待ちにした。

「１５０イニング投げたとすれば２００個。僕も舜平大に負けないように頑張りたい」。プロ６年目を迎える山下のキャリアハイは、新人王に輝いた２３年の９勝、１０１奪三振（９５回）。自身は２５年に両リーグトップの奪三振率９・８８（１５０回１／３で１６５奪三振）を記録し、「２００個取れば、何か考えておきます」とニンジンも考案中だ。

ともに新人王を受賞し、万全なら左右の両輪を担う立場。「１試合で２ケタ三振を取れば、２０試合。何とか目指したいですね」と頼もしい言葉で返され、さらに“逆ノルマ”までもらった。「宮城さんにはとにかく勝って、２ケタは貯金をしてほしいです」。自己最多は２１年（１３勝４敗）の貯金９。日頃から仲良しの２人だけに「（クリアすれば）僕も、何かください…」と冗談っぽく笑った。

この日は大阪・箕面市内で開催されたトークショー「ダブルエースが語る未来」で共演。「やっぱり、一番は優勝したいですね」と声をそろえた。２５年から尊敬する山本由伸（ドジャース）の背番号「１８」を受け継ぎ、エースとして戦う２年目。刺激はあればあるほどいい。（長田 亨）