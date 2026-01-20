オリックスのドラフト５位・高谷舟（しゅう）投手（２２）＝北海学園大＝が１９日、新人合同自主トレで初めてブルペンに入った。腰の張りが回復し、立った捕手に２０球。スライダーやカーブも確認し、「思ったより良かった。結構、手応えのあるブルペンになった。自分の課題をつぶす練習をしていければ」と、大きくうなずいた。７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の同６位・石川ケニー投手（米ジョージア大）を除けば、２５年ドラフトの支配下選手でただ一人の大学生。新人合同自主トレの合間には、先輩投手と会話する機会にも恵まれた。

「山下舜平大投手と田嶋投手と話して、いろいろと聞きました」。菅野（オリオールズからＦＡ）らを指導した鴻江（こうのえ）寿治氏が主宰するキャンプに参加した２人は、腕主導の「うで体（からだ＝猫背タイプ）」。高谷は対照的に下半身主導の「あし体（反り腰タイプ）」だったようで「真逆のことをした方がいいんじゃないか」と体の使い方について助言されたようだ。山本由伸（ドジャース）の入団時と同じ背番号「４３」を与えられ、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ、スプリットと多彩に操る即戦力右腕。「いろいろと取り入れたい。本当にすごい（背）番号なので、期待に応えられるように」と決意を新たにした。