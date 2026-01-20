阪神・石井大智投手（２８）が１９日、ＷＢＣ球へのマル秘対策を明かした。ＮＰＢ球に比べて滑りやすいため、肌質改善を目的に保湿用のハンド美容液を導入。「どちらかというと乾燥肌。知り合いが、手の専用の美容液をつくっているので、やってみようかと」。好奇心旺盛な右腕らしく、しっとり肌での課題克服に乗り出した。

２５年１２月に３月のＷＢＣ日本代表に選ばれた。早い段階から使用球に慣れるための準備を進めてきたが、試行錯誤が続く現状。加えて、手元に届いているＷＢＣ用のロージン（滑り止め）が自身には合わず、「最初（使い始め）が滑る。触らない方向でいこう」と、あきらめた。そこで着手したのが、指先や手のひらをみずみずしくすることだった。スプレータイプのもので寝る前などにふきかけ、商売道具をケアしている。

この日は兵庫・尼崎の２軍施設で自主トレ。感覚を忘れないようにＮＰＢ球も使った“二刀流”で調整を進めている。「（美容液は）べたつく感じはないけど、しっとりする。手の保湿、コンディションを整えたい」。２５年はプロ野球新記録の５０試合連続無失点を成し遂げた「ミスター・ゼロ」。うるおい肌に仕上げて、侍ジャパンでもゼロ行進だ。（小松 真也）