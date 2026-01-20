阪神・岩貞祐太投手（３４）が１９日、福岡県内で伊藤将や坂本らと行っている合同自主トレを公開した。１〜２の新球種の習得に励んでおり、年明け５日の初ブルペンから技術練習を中心に没頭。「使い方のレパートリーをもう一つ、二つ増やしていきたい。そのために、ある程度の投げ分けの確率を上げる技術練習をしている」と明かした。

２０２４年は２登板に終わり引退も覚悟したが、２５年は２９登板で防御率２・１２。藤川監督の期待に応えた。左腕は「技術的な練習に費やす時間が多くないと成績は出ない。いくら体力練習をやっても、結果は技術。（新球種は）バッターの反応を見ないと分からない部分もあるけど、２月のキャンプで１０００球くらい投げていくうちに、ある程度、形になるのかなと思っている」とプロ１３年目シーズンを見据えた。

通算３０３登板で４３勝４４敗５９ホールド、防御率３・５５。先発と中継ぎの両方を経験し、苦しいときも前を向き続けて、ここまでキャリアを形成してきた。「どういう役割が割り振られるかまだ分からない。ただ、登板数が増えれば、それなりの成績がなければ増えていかない。まずは登板数を意識してやっていきたい」と気合を込めた。（中野 雄太）