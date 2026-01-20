中日・細川成也外野手が１９日、沖縄県内で自主トレを公開し、楽天・浅村栄斗内野手のような鉄人化を誓った。「ああやって試合に出るというのはなかなか難しいと去年は改めて感じた。浅村さんのように連続して試合に出られるように、少しでも近づきたい」と意気込んだ。

昨年までの４年間は浅村と自主トレを行ってきたが、今回からは独立し、チームメートの石川、ブライトを連れて、練習に励んでいる。「毎年、勉強になっているので今年も行こうかと迷ったんですけど、自分も開いてやってみようと」。浅村組からは“卒業”したが、昨季まで歴代４位の１３４６試合連続出場を誇った師の魂は受け継いでいる。

昨年は右太もも裏の肉離れなどで１０８試合の出場にとどまった。４年連続２０本塁打以上が懸かる今季は、井上監督からは４番に指名され、中軸の自覚も芽生えている。バンテリンＤにホームランウイングが設置されることも、追い風となるはずだ。

「（２５年は）初めて肉離れという、１か月離れるけがをして、苦しんだシーズンだった。まずはけがしない体づくりがテーマ。けがなく１年間、過ごせば本（塁打）数も増えてくる。打順に関係なく、１年間使ってもらえる選手でいられるように準備したい」。節目のプロ１０年目に充実感が漂っている。