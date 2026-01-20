【きょうから】HANA・MAHINA、マクドナルド新CMに初出演 巨大な“きのこの山＆たけのこの里”とダンス【コメント全文】
HANAのMAHINAが、きょう20日より放映開始となる日本マクドナルドの新TVCM「奇跡の共演」篇に出演する。同グループとしては、NAOKO、CHIKAに続く3人目のマクドナルドTVCM出演となる。
【動画】MAHINA出演マック新CM、メイキング
あす21日に期間限定で発売される「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」の新CM。巨大な“きのこの山”と“たけのこの里”とダンスをするMAHINAと、きのこの山とたけのこの里の両方を味わえる商品であることが印象的に描かれる。“奇跡”のコラボスイーツ「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」の魅力をポップで軽快に表現したTVCMとなる。
撮影でMAHINAは、巨大なきのこたけのこダンサーたちと、オリジナルダンスを披露。振り入れは当日朝だったにも関わらず、キレッキレの仕上がりだった。カメラが回っていない間も、控え室でも、何度も繰り返し練習し、本番ではキュートなウインクも飛び出した。
「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」は、なめらかなソフトクリームに、サクサク食感のクラッカーや口どけの良いクッキー生地に2層のチョコレートが特長の明治のロングセラー商品「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピングし、異なる2種のチョコソースで仕上げた、冬にぴったりのひんやりスイーツ。それぞれのお菓子が持つ異なる食感と味わいを活かしながら、ソフトクリームとの絶妙なバランスを楽しめる。
なお、「きのこの山」と「たけのこの里」が、ひとつのスイーツに同時に使用されるのは今回が初めて。形や食感、味わいの異なる大人気チョコレート菓子を同時に楽しめ、さらに、マックフルーリーのなめらかなソフトクリームが両者の個性を引き立てる唯一無二の商品となる。
■MAHINA、コメント
――マクドナルドのCMに初出演をされてみての感想をお願いします。
まずは本当に本当にありがとうございます、という気持ちでいっぱいです。CHIKAとNAOKOに続いて3人目のマックのCMということで、本当に二人のCMをすごく可愛いなと思って見てたんですけど、まさか自分がマックのCMに選ばれると思っていなかったのですごく光栄な気持ちでいっぱいです！ありがとうございます。
――NAOKOさん、CHIKAさんに続き3人目となりましたが、HANAのメンバーからなにか声掛けはありましたか？
HANAメンバー全員から「頑張って！」「やるじゃん！」「かましてきな！」って、すごく背中を押してもらいました。
――今回のマックフルーリーが「きのこの山」と「たけのこの里」の初コラボの商品となりますが、「きのこの山」と「たけのこの里」の思い出はありますか？
私は本当にきのこの山とたけのこの里は遠足に持っていくくらいすごく好きで、ちょっと表し方が下手なんですけど、あのよくこう繋ぎ合わせになってるやつあったじゃないですか、だからこれを友達と一緒にペリペリ〜ってやってシェアして食べるのがすごく楽しくて、それでみんなと分け合って家族でテレビとか見てみんなで食べたりとか、友達と遠足に行ったときに食べていた思い出があります。
――ちなみに、MAHINAさんはきのこ派・たけのこ派どちらですか？
昔はきのこ派だったんですけど、今はたけのこ派です。ごめんなさい（笑）。理由なんですけど、昔は手が汚れるのがすごく嫌で、きのこは持ち手というかチョコレートがつかない部分があるじゃないですか、だからすごく食べやすくて好きだったんですけど、今はたけのこのクッキーとチョコレートの合わさった味がすごく大好きになってしまって、たけのこ派になりました。
――HANAとして、もし何かとコラボできるなら、どんな商品やアイテムとコラボしてみたいですか？
最近、私たちおそろいのパジャマをHANAみんなで持ってて、パジャマパーティーしたいねってずっと言っていたので、パジャマとコラボしたいなと思っています。
――2026年の目標をHANAの一メンバーとしてと、プライベートなMAHINAさんとして、それぞれ教えてください。
はい！2026年の目標は、初のホールツアーがあるので、それに向かって本当に全力で一生懸命練習して、たくさんの人の人生を変えられるようなパフォーマンスをHANA全員でできたらなと思っています。個人でいうと、2026年はちょっと言語を頑張ろうかなと思っています。私英語が本当に本当に本当に苦手で、テストでも毎回点数が低いんですけど、英語の勉強をもうちょっと頑張って1年間、まあ続いたら再来年もやりたいんですけど、本気で言語を学びたいなと思います。あとは、小説を読みたいですいっぱい。私本を読むのがすごく苦手で、けど最近小説の良さに目覚めて…HANAのKOHARUがすごく小説大好きで、あとJISOOとか、NAOKOとかいろんなメンバーが小説を読むんですけど、おすすめしてもらった小説を買って読みたいと思っています。
――マクドナルドのお客様やファンの皆さまへメッセージをお願いします。
きのこの山とたけのこの里の初コラボ、ぜひ味わってみてください！バイバ〜イ！MAHINAでした！
