【なだれ注意報】北海道・富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表（雪崩注意報） 20日04:49時点
気象台は、午前4時49分に、なだれ注意報を富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村に発表しました。
上川、留萌地方では、風雪や大雪、なだれに注意してください。留萌地方では、高波や落雷に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■留萌市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■羽幌町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■天売焼尻
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■初山別村
□なだれ注意報
21日にかけて注意