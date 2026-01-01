Âç¤ÎÎ¤¡õË¾ºÎ¶2ÆüÏ¢Â³¹õÀ±¡¡98Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤ÎÎ¾²£¹ËÏ¢ÇÔ¤ÇµÙ¾ì´íµ¡¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ö2¿Í¤È¤âÈ¿¾Ê¤À¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê9ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤¬2ÆüÂ³¤±¤ÆÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê32¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¡¢·ë¤Ó¤ÎË¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤âÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ª¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ïº¸É¨¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¯ÅÚÉ¶¡£½Ð¾ì¤·¤¿2¿Í°Ê¾å¤Î²£¹Ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Î¤Ï1998Ç¯½Õ¾ì½ê¤Î½ì¡¢µ®Çµ²Ö°ÊÍè¡Ê½ªÈ×¤ÎÂç´ØÀï¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆµÙ¾ì¤Î´íµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Í÷ÁêËÐ¤Ç½é¤á¤Æ²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤¬ÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·½Õ¤ÎÅÚÉ¶¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¤â¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÇÔÀï¡£¹ñµ»´Û¤Ï¤¿¤áÂ©¤È´¿À¼¤¬¸òºø¤·¤¿¡£ÇÈÍð¤ÎÍò¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼¹ï¤Ê¤Î¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤À¡£Á°Æü¤ÎÇìÇµÉÙ»ÎÀï¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¸µ½ÕÀï¤âÁ°Æü¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇÔÀï¡£ºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤ÇÄË¤á¤¿º¸¸ª¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢½ÐÈÖÁ°¤Ë¤Ï¤Æ¤Ã¤Ý¤¦Ãì¤ËÎ¾ÏÓ¤ò10²ó¤Û¤ÉÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤âº£¾ì½ê½é¤á¤Æ¤â¤í¼êÆÍ¤¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÇÁê¼ê¤Ëº¸º¹¤·¤òµö¤¹¤È¡¢±¦¤ª¤Ã¤Ä¤±¤«¤é¤Ï¤º²¡¤·¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ÂÎ¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ»Ä¤ê6Æü´Ö¡¢´èÄ¥¤ë¤À¤±¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ°ìÈÖ¤¬Âç»ö¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤Îµ¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤â¡Ö¤¿¤À¼å¤¤¤À¤±¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¤Ó¤ÇÇ®³¤ÉÙ»Î¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¤ËËÉÀï°ìÊý¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¹ø¤¬°ú¤±¾Ã¶ËÅª¤Ê¤Ï¤¿¤¤ò¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¡¢ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤Æ±ÍÍ¤Ë2Ï¢ÇÔ¤Ç3ÇÔÌÜ¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤ÏÉÕ¤±¿Í¤¬¡Ö¡ß¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¼èºà¤òÃÇ¤ê¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¹ñµ»´Û¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤¿2¿Í°Ê¾å¤Î²£¹Ë¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤ë¤Î¤Ï½ªÈ×¤ÎÂç´ØÀï¤ò½ü¤±¤Ð98Ç¯½Õ¾ì½ê½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿½ì¡¢µ®Çµ²Ö°ÊÍè¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÁêËÐ¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê»îÎý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤¬ÂÌÌÜ¡£2¿Í¤È¤âÈ¿¾Ê¤À¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ª¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ïº¸É¨¤È¡¢¾ì½êÁ°¤«¤éÂÎÄ´ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤«¡¢Á´¤¯ÀººÌ¤ò·ç¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤È¤â¤ËµÙ¾ì¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¤ò»Ä¤·¡¢ÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤¬¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹õÅÄ¡¡·ò»ÊÏº¡Ë
¡¡¡ÔÆ±ÆüÉÔÀïÇÔ¤Ê¤éÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß½é¡Õ2¿Í°Ê¾å¤Î²£¹Ë¤¬Æ±Æü¤ËÉÔÀïÇÔ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉÔÀï¾¡À©ÅÙ¤¬³ÎÎ©¤·¤¿1928Ç¯½Õ¾ì½ê°Ê¹ß¤Ç¤Ï4²£¹Ë»þÂå¤Î53Ç¯½é¾ì½ê3ÆüÌÜ¤ÎÀéÂå¤Î»³¡¢¾È¹ñ°ÊÍè¡£2¿Í°Ê¾å¤Î²£¹Ë¤¬Æ±Æü¤ËÅÓÃæµÙ¾ì¤·¡¢²£¹ËÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï48Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè¡£Åö»þ¤Ï3²£¹Ë¤Ç±©¹õ»³¤¬½éÆü¤«¤éµÙ¾ì¤·¡¢7ÆüÌÜ¤Ë¾È¹ñ¤ÈÁ°ÅÄ»³¤¬ÅÓÃæµÙ¾ì¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â1958Ç¯¤ÎÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¡£