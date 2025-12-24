「バカげた決定」「意味不明だ」昨年日本代表デビューの25歳アタッカーが英2部９位→5位に電撃移籍！昇格争う相手への放出に古巣ファンが憤慨！「なぜライバルに貸し出すんだ」「怒りを感じる」
チャンピオンシップ（イングランド２部）で５位のハルは現地１月19日、同９位のブリストル・シティからFW平河悠を今季終了までのレンタルで獲得したと発表した。
昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った25歳の快足アタッカーは、今シーズンここまで24試合に出場して１ゴール・２アシスト。先発はわずか３試合に留まっていた。
この電撃移籍に憤慨したのが、ブリストルのファンだ。昇格プレーオフ圏を争っている直接のライバルに放出してしまったからだ。
クラブの公式SNSには、次のようなコメントが寄せられている。
「なぜライバルに貸し出すんだよ」
「彼が去るのを見るのは悲しい」
「なぜ彼を留まらせないんだ」
「我々は哀れだ」
「ライバルにレンタルするのは意味不明だ」
「ひどい決定だ」
「彼をプレーオフ圏を争うライバルに行かせるバカげた決断だ」
「プレーオフのライバルに貸し出すなんて怒りを感じる。個人的にはユウは素晴らしかった」
いずれにしても、出番が限られていた平河にとっては、ポジティブな移籍となるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
