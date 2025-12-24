「SixTONES」の田中樹（30）が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。街を歩くと毎回のようにされることを明かした。

田中は思い出の場所として日暮里駅を挙げ、人生初の職務質問を受けたと明かした。田中は「僕が17歳くらいだったんですけど、いつも通り仕事終わって、何の気なく帰っていたら、柱のところに立っている警察官の人に呼び止められた」と話し、初めてのことのため、財布の中身を見せたり、丁寧に答えていたところ終電に間に合わなかったという。

だが、それ以来「そこから畳みかけるように連続で」職務質問を受けるようになると語り、「今の30歳まで、街を歩けば本当、毎回くらいされます。マジです」とキッパリ。

先日も「今住んでいる家から、近くの回転寿司に自転車で行っている時に、警察の人に止められて。俺あれですよ、シルバーのかご付きのママチャリに乗っていたんですよ」と説明。「ちょっといい？何してるの？」と聞かれ「回転寿司行きたくて」と答えると「回転寿司〜？」と言われたとやり取りを再現していた。