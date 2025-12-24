◇スノーボードW杯スロープスタイル第2戦（2026年1月18日 スイス・ラークス）

決勝が行われ、女子はミラノ・コルティナ五輪代表が確実な村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）が77・55点をマークし、ビッグエアも合わせて今季初優勝を果たした。通算8勝目。男子は17歳の木村悠斗（ヨネックス）が81・95点でW杯初の表彰台となる2位に入った。いずれも五輪代表が確実な木俣椋真（23＝ヤマゼン）は5位、木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）は8位、女子の深田茉莉（19＝ヤマゼン）は7位、岩渕麗楽（24＝バートン）は10位だった。

強風で競技開始が大きく遅れ、中止の選択肢もあったという女子の決勝。村瀬心は試合前練習から手応えがあり「（関係者ら）みんなで話し合った時に“やりたいです”と言って、本気で挑んだ」と明かした。総合滑走力が問われる種目で2回のランを完遂し、見事に頂点に立った。

ジャンプセクションでの安定感が際立った。少しでも空気抵抗を減らすため、零度前後の気温でも上着を脱ぎ「とにかく小さくなることを意識した」と通常より体を丸めて回転。2回目には横3回転技を成功させ「今季一番難しいコンディションで優勝できて、自信になった」と言う。

昨季から始まった五輪代表選考レースの最終戦。いずれも序盤に表彰台に上がれない時期はあったが乗り越え「本当に学ぶことが多かった」と振り返る。純粋にスノーボードを楽しむ大切さを胸に刻み「自分らしく滑るだけ」と思えるような精神状態が整った。

五輪に照準を合わせ、約1週間後の冬季Xゲームを回避することは考えなかった。「強い気持ちで最大限の滑りをする」。ビッグエアとの2種目制覇を狙う祭典を前に、もう一段階ギアを上げる。