【なだれ注意報】岩手県・盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市などに発表（雪崩注意報） 20日04:38時点
気象台は、午前4時38分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
岩手県では、風雪に注意してください。内陸では、大雪やなだれに注意してください。沿岸北部では、高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■花巻市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■北上市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■一関市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■二戸市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■八幡平市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■奥州市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■滝沢市
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■雫石町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■葛巻町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■岩手町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■紫波町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■矢巾町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■西和賀町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■軽米町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■九戸村
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意
■一戸町
□なだれ注意報【発表】
22日にかけて注意