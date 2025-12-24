気象台は、午前4時38分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

岩手県では、風雪に注意してください。内陸では、大雪やなだれに注意してください。沿岸北部では、高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■花巻市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■北上市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■一関市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■二戸市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■八幡平市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■奥州市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■滝沢市

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■雫石町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■葛巻町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■岩手町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■紫波町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■矢巾町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■西和賀町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■金ケ崎町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■軽米町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■九戸村

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



■一戸町

□なだれ注意報【発表】

22日にかけて注意



