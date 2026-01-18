JR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地が、歴史と未来が交差する新たな拠点へと生まれ変わります。2026年3月19日（木）、大規模複合施設「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」がいよいよグランドオープン。創業地・横浜で新たな挑戦を始める有隣堂の最大級複合店舗や、横浜DeNAベイスターズが手がける日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE」、没入型体験施設「ワンダリア横浜」など、ここでしか味わえない体験が集結します。食、文化、エンターテインメントの新たな発信地となる注目の全容を紹介します。

横浜の新たなランドマーク「BASEGATE横浜関内」

「BASEGATE横浜関内」周辺マップ

「BASEGATE横浜関内」は、オフィス、新産業創造拠点、商業エリア、ホテルなどで構成される大規模な複合施設です。JR根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」から徒歩約1分。横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩約7分と絶好の立地で、横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムからも至近の距離にあります。

「BASEGATE横浜関内」配置図

33階建て「タワー」では、オフィス・大学関連テナント、ウェルネスセンター、新産業創造拠点、エデュテインメント施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」などを展開。8階建て「ザ レガシー（旧横浜市庁舎行政棟）」には「OMO7横浜 by 星野リゾート」や3フロア構成の「有隣堂」が入ります。タワーとザ レガシーに隣接するライブビューイングアリーナ「THE LIVE」、「グリーンウォークテラス」「スタジアムサイドテラス」も配置されます。

商業エリアや体験施設は2026年3月19日（木）開業。「OMO7横浜 by 星野リゾート」は2026年4月21日（火）開業予定となっており、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルや、遊びとテクノロジーを融合させた施設など、歴史と最新のエンターテインメントが共存するエリアとなります。

【参考】横浜･関内駅前が激変「BASEGATE横浜関内」国内最大級34店舗のバル街･常設ライブビューイングアリーナ･星野OMO7ホテルなど2026年3月19日開業！ https://tetsudo-ch.com/13012836.html

熱狂のライブビューイングアリーナ「THE LIVE」

「THE LIVE supported by 大和地所」

「THE LIVE supported by 大和地所」は、横浜DeNAベイスターズが企画・運営する3階建ての常設型ライブビューイングアリーナです。

施設中央には幅約18メートル、高さ約8メートルの大型LEDビジョンを設置。プロ野球をはじめとするスポーツ中継や音楽ライブなどを放映し、飲食を楽しみながら熱狂的な応援体験が可能です。1階には飲食店9店舗が並ぶ「LIVE FOOD HALL」、2階には「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」、3階にはテラス付きレストラン「FOOD TERRACE」が出店します。

ライブビューイングを彩る全10店舗のラインナップ

施設内には、地元横浜や神奈川で人気の店舗など、バラエティ豊かな全10店舗が出店します。

1階：LIVE FOOD HALL

麺処 にぼし香（ラーメン・酒処）

煮干蕎麦と日本酒を「蕎麦前」スタイルで楽しめます。

野毛焼きそばセンターまるき（焼きそば）

浅草開化楼の特製麺を使用した、横浜・野毛の名店です。

尾島（精肉店直営）

老舗「尾島商店」直営。看板商品の「濱吟焼豚」や肉料理を提供します。

PIZZA ザーザーザン（ピッツァ）

横浜の名店監修。四角いピザ「ピッツァアルタリオ」が楽しめます。

まぐろ問屋 二代目マル城 キッチン（まぐろ問屋）

三浦三崎のまぐろ丼や、初登場の「まぐろマフィン」を販売します。

吟味シテ醸ス（焼き鳥・釜飯）

焼鳥と釜飯、自家製の「醸メレモンサワー」が自慢の居酒屋です。

Y’s Guys DINER（ハンバーガー）

ボリューム満点のスマッシュバーガーを楽しめるアメリカンダイナーです。

ハマニスタ（アメリカンダイナー）

ベイスターズ直営。選手プロデュースグルメやマスコットスイーツが登場します。

CENTRAL BAR（バー）

ベイスターズ・ラガーなどの限定ビールや、子ども向けドリンクを販売します。

3階：FOOD TERRACE

THE BBQ BEACH（バーベキュー）

スタイリッシュな空間で、持ち込み自由のBBQを楽しめます。

施設内ではモバイルオーダーシステムを導入しており、手元のスマホから複数店舗のメニューを一括注文し、キャッシュレスでスムーズに決済することが可能です。

五感で楽しむ没入型体験施設「ワンダリア横浜」

「ワンダリア横浜 Supported by Umios」キービジュアル

2026年春には、同じくDeNAが企画・運営する「ワンダリア横浜 Supported by Umios」も開業します。「エデュテインメント（教育＋娯楽）」を取り入れた没入型体験施設で、高原を舞台とした「うつろう四季の彩り」から始まり、深海の「ダイブ・トゥ・ブルー」、原生林の「擬態する森」、洞窟の「闇にふれ、光と踊る」、湖と大空の「大空に舞う」、都市の「イントゥ・ザ・ワンダー」と異なるテーマの6つのゾーンを巡り、映像とともに生き物や自然との出会いを楽しめます。

専用の「ワンダリアアプリ」を使用すれば、ゲーム感覚でミッションに挑戦することが可能。子どもから大人まで驚きと不思議に満ちた体験ができます。

有隣堂の新業態「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」

「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」専用ブランドロゴマークは“この場所でしか生まれない有隣堂” をシンボリックに表現

「ザ レガシー」には、1909年に横浜・関内で創業した有隣堂が3フロア構成で、新たな文化拠点「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」をオープンします。書籍、ワーク、ライフが交錯する約450坪の複合空間です。

地下1階（食とアート）

「1909ユウリンショクドウ」「有隣食堂」「GRAVIBES」ロゴマーク

洋食文化を再解釈したオールデイダイニング「1909ユウリンショクドウ」や、創業時の記憶を継承する喫茶「有隣食堂」、アート発信拠点「GRAVIBES」を展開します。

1階（街に開かれたマルシェ）

「YURINDO Port Bazaar」ロゴマーク

「YURINDO Port Bazaar」では、雑貨や食品のほか、ベーグルやスムージーのテイクアウトも楽しめます。

2階（知を編集する空間）

「有隣堂」「Cultivate Space」ロゴマーク

テーマ性のある棚づくりの「有隣堂（書店）」と、集中と思索を支えるコワーキングスペース「Cultivate Space」を配置。有隣堂ならではの選書と、食やアートを組み合わせた新しいスタイルの店舗となります。

34店舗が集まる「スタジアム横バル街」

「スタジアム横バル街」イメージ

「ザ レガシー」と横浜公園側の「スタジアムサイドテラス」の2棟にまたがるエリアに設けられる「スタジアム横バル街」も注目です。34店舗の小型店舗で構成され、路面店が立ち並んでいるような雰囲気。国内外のさまざまな料理を気軽に楽しむことができ、ハシゴ利用にも最適です。

「BASEGATE 横浜関内」出店店舗一覧

創業117年目を迎える有隣堂の新たな挑戦と、ベイスターズが仕掛ける野球観戦の熱狂、そして没入型のエンターテインメント。横浜の新たな歴史を刻む「BASEGATE横浜関内」は、単なる商業施設の枠を超え、横浜・関内の文化を一段上のステージへと押し上げる場所になりそうです。楽しみに2026年春の開業を待ちましょう。

（画像：三井不動産、有隣堂、DeNA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）