ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛 第69回秩父宮妃記念杯」は5日目。勝負の準優。注目は10Rだ。

準優を前にして伸び足に乗りやすさも付いてきた坪井。いよいよ“優出仕様”になってきた。ここはインから鋭発を放って独壇場に持ち込む。石渡は抜群のレース足を持つ。まずは手堅く差して優出権利取りへ。大峯はカドから攻撃的に。藤原は大峯をマークして差し場を突きたい。

＜1＞坪井康晴 乗り心地も付いてきてバランスが取れてきました。いい方にはいると思う。

＜2＞石渡鉄兵 カカリがいいしレースがしやすい。伸びも真ん中よりも上になってきたし、トータルで中堅上位ありそうです。

＜3＞船岡洋一郎 キャリアボデーは戻した。あれは全然だめでした。ターン系はいい。あとは伸び。持つくらいにはしたい。

＜4＞大峯豊 足は悪くない。前半、回転を上げすぎたので後半は修正していったら悪くなかった。バランスが取れていい。

＜5＞藤原啓史朗 4日目4Rのメンバーの中では直線は自分が一番良かったと思う。でも、ターン回りはおかしいまま。

＜6＞前田篤哉 3日目からは微調整しかしていないけど足は変わらず良かった。