宮崎県都城市で1次キャンプ中のアルビレックス新潟・船越優蔵新監督（48）が、本紙のインタビューに応じ、チームづくりのコンセプトを明かした。日本代表のコーチや年代別代表で指揮を執った経験から、当たり前のことを当たり前にこなすことの重要性を強調。J2から再出発となるチームに根付かせることで、勝利にこだわって戦う集団に生まれ変わらせる。（取材・構成、西巻 賢介）

――キャンプインから順調にメニューを消化し、第1クール終了の翌日だった16日にはサバイバルゲームも実施した。目的は？

「人間性を見るのが狙いだった。みんなが作戦を立てて話をしていた。別にこっちは何も言っていないのに。誰が中心か、などを見た。勝敗をつけるから真剣になるし、（柔らかい）雰囲気だからいろいろな意見が言える」

――“船越アルビ”のチームコンセプトは？

「戦う、走る、仕掛ける、規律。これが4つのコンセプト。選手は（元々）持っているが忘れがちなところでもある。いくら戦術があって、いい選手でも（それがないと）トップにはいけない」

――チームマネジメントでのポイントは？

「当たり前のことを当たり前にやる。大きなルールは3つ。時間厳守、チーム活動が最優先、SNSの使い方に気をつける」

――日本代表などでの指導経験も踏まえているか？

「フル代表は言わなくてもできている。それがないと上にはいけない。例えばごみがあったら拾うし、困った人がいたら助ける。経験上、ぎりぎりの時に人間性が出る。徳を積む、じゃないけれど、それが勝負が懸かった時に最後に運を拾う」

――影響を受けた指導者は？

「いろいろな指導者を見てきて、まねもした。でも、まねをすると選手に見透かされる。（日本代表監督の）森保さんのまねしようと思ってもできない」

――どんなタイプの指導者か？

「ダメなことはダメと言うし、人とは本気で接する。うそをつかない、悪口は言わない。自然体。逆に選手にも言ったけど、友達ではない。一線は絶対に引いている」

――戦術面のポイントは？

「今年の攻守のテーマは“プログレッション（進歩・前進）”。攻撃でも守備でも前に一歩出る。ゴールは前にあるので前に進まないと点は取れない。ゴールが後ろにあって（相手を）前に進ませなければ（点は）奪われない。よりシンプルにやっている」

――あえてしっかりと言葉にした。

「（選手は）小、中学生から言われてきている。それをもう一回、思い出させているだけ。前へと言ってもどのタイミングで、どうやって行くかは戦術になるが、それは枝葉。行けないのに無理して行かなくていいけれど、まず前がないと駄目。幹はそこ」

――幹を太くする作業をしていく？＿

「サッカーは変わらない。例えば指導者で“（攻守の早い）切り替えはやらなくていい”という人はいない。ごくごく当たり前のことを求めていて、それが（プレーの）基準になる」

―――座右の銘は？

「こういう時に格好良い言葉を言いたいと思っているんだけど…（笑い）。高校の時から言われていたのが“継続は力なり”。（母校の国見高で恩師の）小嶺（忠敏）先生にはコツコツやれと。でも普通でしょ。パンチがない（笑い）。ただ、“アリとキリギリス”じゃないけど、ちゃんとやっていたら誰かが見ている」

――2月の百年構想リーグ開幕へ向けて。

「必死に勝つために本当に選手は歯を食いしばってやってくれている。勝つために最大限の努力をする。これに尽きる。PK戦であろうが、勝つことを大前提にやりたい」

○…9日のキャンプインから順調に滑り出した船越監督にも悩みがある。“呼ばれ方問題”だ。ここまで選手から「監督」と呼ばれているが「それがあまり良くない。別にいいけど、“監督”って偉そう」とスタッフから呼ばれる「優蔵さん」を希望。プロクラブで初の指揮でもあり、練習終わりには個別に選手と対話して距離を縮めている。キャンプではピッチを離れても「休める時はない。常にチームを考えている」と充実感を漂わせた。

◇船越 優蔵（ふなこし・ゆうぞう）1977年（昭52）6月12日生まれ、兵庫県出身の48歳。現役時代は国見高からG大阪、オランダ2部テルスター、新潟、東京Vなどでプレー。11年から新潟ジュニアユースコーチで指導者を始め、JFAアカデミー福島や年代別日本代表の監督を歴任。23年には日本代表のコーチも務めた。