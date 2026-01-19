「ヒーティングでとろーり」【スタバ】朝食にしたい♡「フィローネ」

【スターバックス】の定番フードといえば、イタリアンブレッド「フィローネ」を使用したホットサンドイッチ。2008年の初登場時から、定期的に具材を変えながら販売され続けている人気フードの1つです。そこで今回は、朝食や軽食にぴったりなフィローネを紹介します。

ローストチキン × チーズで満足感アップ

「トマトモッツァレラ & バジルチキン 石窯フィローネ」は、食べ応えのあるローストチキンにトマトソース、バジルソース、セミドライトマト、モッツァレラチーズを組み合わせたサンド。朝食はもちろん、ブランチやランチにもぴったりな満足感が魅力です。@j.u_u.n__starbucksさんも「ヒーティングでとろ～り」とコメントしているように、温めるとチーズがとろけるので満足感もさらにアップするはず。

あらゆるドリンクと相性抜群なシンプルサンド

こちらは「ハム & マリボーチーズ 石窯フィローネ」。具材は、ショルダーハムとマリボーチーズのみですが、このシンプルさが何度食べても飽きのこない理由かも。マリボーチーズは加熱するとよく伸びるのが特徴なので、食べるときにはヒーティングを忘れずに。

【スターバックス】で食べ応えのあるフードが欲しくなったら、お好みのドリンクと一緒に「フィローネ」をオーダーしてみて。具材やソースによって食べ応えが変わるので、気分に合わせた楽しみ方ができるはず。さらに美味しく食べるなら、自宅でも店内でも食べる前にヒーティングするのがポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる