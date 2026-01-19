「693円とは思えない」「高発色で感動」【セザンヌ】コスメ好きも推す♡「新作リップ」

プチプラコスメながら、新作が出るたびに注目を集める【セザンヌ】。2025年12月下旬に発売された「新作リップ」はもうチェックした？ 今回は「コスメとの出会いのきっかけになりたいコスメオタク！」という、@hukusuke831さんも「高発色で感動！」「693円とは思えない仕上がり」とコメントしている、セザンヌの新作リップにフォーカス。全3色のスウォッチとともに、ご紹介します！

持っているだけで気分が上がりそう！

【セザンヌ】「ラスティンググロスリップN」\693（税込）

@hukusuke831さんによると「保湿成分5種 + 美容保湿オイル3種配合」という、「ラスティンググロスリップN」。全3色が並んだビジュアルは、全色欲しくなりそうな可愛さ！ ほんのりピンクをまとったクリアケースに、ロゴをあしらった上品なパッケージデザインも魅力的です。プチプラとは思えない高級感があり、メイクポーチから取り出す度に気分が上がりそう。

シアーな発色の大人ブラウン

落ち着いた赤みブラウンが印象的な「101 フィグモカ」。@hukusuke831さんが「優しい温もり」とコメントを添えている通り、ほどよい深みが感じられ、シックな大人らしい印象に導いてくれそう。ツヤのあるシアーな発色で、仕事の日のきちんとメイクにも、カジュアルな装いにもなじみやすそうです。

ナチュラルメイクにも◎ 透明感ピンク

肌なじみのよさそうな「201 ピンクロゼ」は、軽やかで可憐な印象を与えてくれそう。肌にのせると自然なツヤと明るさが加えられ、ナチュラルメイクにもぴったり。公式サイトによると「唇の温度で溶けるオイルを配合。なめらかタッチで、美しいツヤ仕上がりに」とのことで、リップクリーム感覚で普段使いできそうです。

表情も明るくなりそうなコーラル

「ちょっと今日は、疲れて見える気がする……」そんな日は、「301 モモコーラル」の出番かも。「201 ピンクロゼ」よりほんの少し赤みが増して見えるコーラル系のカラーで、表情も明るく見せてくれそうです。@hukusuke831さんによると「色持ちも良く落ち方も綺麗で良かった！」とのことなので、メイク直しの回数も少なくて済みそうなところも嬉しいポイント。

