ファン大歓喜ーーーッッ！！（幸）【ダイソー】デザイン豊富♡「キャラグッズ」が可愛い

100円ショップ【ダイソー】は、幅広いジャンルの日用品と種類豊富な便利アイテムが充実。それ以外にも、さまざまなキャラクターグッズを展開しているところも人気を集める理由かも。そこで今回は、ダイソーで手に入る可愛い「キャラグッズ」をまとめました。

スケッチ風のイラストがキュート

キティちゃんとお友だちのタイニーチャムが描かれた「五型ポチ袋（ハローキティ）」。一般的なサイズのポチ袋7枚と丸型シール8枚のセットで、ポチ袋にもシールにもやわらかいタッチのイラストがそれぞれ描かれています。ポチ袋の色合いも、キティちゃんらしい白と赤でまとめられているのも可愛いポイントです。

大人気のサンリオキャラクターズシール

サンリオキャラクターズのシールは、サンリオファン注目の商品。「シール サンリオキャラクターズ ハートリボン」では、10種類のサンリオキャラクターズが、それぞれリボンを付けておめかししています。封を開けるまで何が当たるかわからないドキドキ感も、一緒に楽しんで。

人気キャラクターをミックス

「フラッペキーホルダー キャラクターミックス」は、サンリオの人気キャラクターをミックスしたデザインが特徴的で、クロミ × ポチャッコのようにいつもとは違う珍しい組み合わせが楽しめます。イチゴ・ベリー・リンゴ・レモンの4種類あり、キーホルダーの色とキャラクターの組み合わせがそれぞれ違うので、どのデザインも要チェックです。

今人気の平成レトロなキャラクターも

ダイソーでは、平成女児が思わず反応してしまいそうなキャラクターグッズも取り扱い中。2000年に放送されていた、とっとこハム太郎の「ぬいぐるみキーホルダー」は、本物のハムスターのような手乗りサイズの大きさが可愛いキーホルダーです。リボンちゃんとマフラーちゃんのほか、ハム太郎やこうしくんのデザインもあります。

【ダイソー】の「キャラグッズ」は、可愛いのにお手頃価格はそのままな点が嬉しいところ。キャラグッズは続々と新商品が入荷するので、サンリオファンはもちろん、推しのキャラクターがいる人はこまめにチェックしておきましょう。

writer：河合 ひかる