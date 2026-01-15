２０２２年末に音楽活動から引退し、今春にライブを行い活動を再開するシンガー・ソングライターの吉田拓郎が（７９）が、２月２日放送の「吉田拓郎のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（午後８時）で一夜限りの“復活”を果たすことが２０日、わかった。

同番組は、吉田拓郎からニッポン放送に「ラジオで発表したいことがある」という逆オファーがあったことから実現。発表するのは、２０１９年以来７年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細について。

２０２０年にツアーとしては最後になるであろう規模のコンサート企画されていたが、コロナ禍で中止。そんな中、吉田は２０１９年７月１０日に行われた「吉田拓郎ライブでナイト ｉｎ 神田共立講堂」以来となるコンサートを決意。その経緯を長年、自身の近況や考えを発信してきたラジオで語ることになった。

出演について吉田は「ニッポン放送さんにお願いして、ラジオ特番の放送枠を作っていただきました。今回のコンサートはすべてが急遽に決定したイベントなので吉田拓郎を応援いただいていた方々に『どうやってお知らせするか？』大いに悩んだ結果『ラジオを通じて公表する』のが僕らしい！と判断しました」とコメント。「番組収録には名古屋と大阪の主催者代表にも出席をお願いしています。私達が今『出来るベスト』を尽くします。オンエアを是非是非お楽しみに！」と呼びかけた。