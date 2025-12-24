俳優・沢尻エリカ（３９）が１９日、都内で行われた主演舞台「ピグマリオン−ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ−」（２０日初日・東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ他）の取材会に共演の六角精児（６３）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らと出席した。出演陣が多忙で全員がそろう準備がままならない中、橋本らからリーダーシップを称賛された沢尻は、難しい稽古期間を乗り切ってきたチームワークに手応えを示した。

映画「マイ・フェア・レディ」の原作で英国のノーベル賞作家ジョージ・バーナード・ショーが描いた不朽の名作。映画ではオードリー・ヘプバーンが演じた主人公イライザに挑む沢尻は「緊張とワクワクといろいろな思いがある。失敗も楽しみながらできたら」と意気込みを語った。

約２カ月間の稽古は出演者が多忙な中で「なかなか普通じゃないというか、スケジュールが合う人たちの中で、集まれる人たちで稽古が進んだので、順番に作り上げることができなかった」と難しさがあったと語る。

この言葉に橋本は「僕は風邪を２回ひいてしまって、結構な期間を出られなかった」と猛省。その期間は代役を立てての稽古となったが、六角は「（代役とも）しっかり（演技を）やってらっしゃるんです」と主演の沢尻の姿を称賛した。

橋本も「沢尻さんは稽古期間中も１２０％でやる。そこが素晴らしいと思った」と感嘆。劇中でワルツを踊るシーンでも、最初の稽古では「結構みんなボロボロだった」（橋本）という。だが「その時に初っぱなからできていたのがエリカさん。飲み込みがすごい早くて。エリカさんが男性陣をリードしていくリハーサルだった」と沢尻が共演者をけん引していったと明かした。

褒め言葉を受けた沢尻は「みんなが良いチームワークで、大変な中でも協力してつくっていけた」と手応えを口にし、新しい年に「仕事もいろいろなことに挑戦して、楽しみながら、自分の体調もコントロールしながら、積極的に前向きにチャレンジしたい」と抱負を語った。困難を乗り越えた絆で紡ぐ自身初挑戦の英国喜劇で、２０２６年を歩み出す。