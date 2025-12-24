TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市などに発表（雪崩注意報） 20日04:12時点

後志地方では、20日朝から20日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■小樽市
□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■夕張市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■岩見沢市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■美唄市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■芦別市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■江別市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■赤平市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■三笠市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■千歳市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■滝川市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■砂川市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■歌志内市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■深川市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■北広島市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■石狩市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■当別町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■島牧村
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■寿都町
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■黒松内町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■蘭越町
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■共和町
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■岩内町
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■泊村
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■神恵内村
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■積丹町
□暴風雪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■古平町
□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■余市町
□波浪警報
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■奈井江町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■上砂川町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■由仁町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■長沼町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■栗山町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■月形町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■浦臼町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■新十津川町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■秩父別町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■雨竜町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■北竜町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■沼田町
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意