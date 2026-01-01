¡ÚÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Û¼ç±éÉñÂæ¤Î¥²¥Í¥×¥í¡õ¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¡¡A.B.C-Z¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¤¬Àä»¿à·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤âËÜÅö¤Ë£±£²£°¡ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤á
Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡×¤Î¥²¥Í¥×¥í¡õ¼èºà²ñ¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎÏ»³ÑÀº»ù¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¡¢À¶¿åÍÕ·î¤µ¤ó¡¢¶ÌÃÖ¹§¶©¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¤·¤ó¤Ú¡¼¤µ¤ó¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¡¢¾®ÅçÀ»¤µ¤ó¡¢½ÕÉ÷¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡¢Ê¿ÅÄËþ¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ë¼¡¤°±Ñ¹ñ¿Í·àºî²È¤Îµð¾¢¤Ç¤¢¤ê¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þºî²È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡Ù¡£²¼Ä®¤Î²ÖÇäÌ¼¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡¢²»À¼³Ø¼Ô¥Ò¥®¥ó¥¹¶µ¼ø¤Î·±Îý¤Ë¤è¤ê¼Ò¸ò³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾åÎ®³¬µé¤Î¸ø¼ßÉ×¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ËÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤à¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¯Ì¾ºî´î·à¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤ÎÂô¿¬¤µ¤ó¤ÏàÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯º£Æü¥²¥Í¥×¥í¤Ç½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ºÇÔ¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ·Î¸Å¤¬¿Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤Ïà½çÈÖ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤½¤³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È·Î¸Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÏ»³Ñ¤µ¤ó¤ÏàÃç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¥¥é¥¤¤À¡¢¥³¥¤¥Ä¤¬¥¥é¥¤¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Çá¤È¸ì¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»à¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î»ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤âËÜÅö¤Ë£±£²£°¡ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿á¤È¾Î»¿¤·¡¢à¤¢¤È°ì¤Ä·àÃæ¤Ë¥ï¥ë¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î·Î¸Å¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç±é½Ð²È¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ìÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ºÇ½é¤«¤é½ÐÍè¤¿¤Î¤¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¿Ø¤¬¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤·¤¿á¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤Ï´é¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
