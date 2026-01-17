俳優六角精児（63）が19日、東京・豊島区の東京建物Brillia HALLで、舞台「ピグマリオン−PYGMALION−」公開ゲネプロ＆取材会に出席した。

主演の沢尻エリカ（39）演じるロンドンの花売娘イライザと出会い、上流階級の貴婦人へと導いていくヒギンス教授を熱演する。キャスト陣について「仲はいいんじゃないかなと思います」と語り「よく飲みに行って『あの人のことどう思う？』とか話すことありますけど、今回はそういうのが少なかったように思います。なので、私からみたら仲はいいんじゃないかなと思っています」と話して笑いも誘った。

今年の抱負については「週3日はお酒を抜きたい。二日酔いがひどくて、翌日何もやる気がなくなることが多いんです」と明かし「体調を整えて仕事に臨みたい」と力を込めた。

共演するA．B．C−Zの橋本良亮（32）は中心キャストの沢尻と六角について「エリカさんは稽古でも120％でやられていて、素晴らしいなと感じました。六角さんも大黒柱的な存在と言っても過言ではなくて、1人1人すてきな方に囲まれていてうれしいなと思っています」と話した。

公演は3月にかけて名古屋、北九州、大阪をめぐる。清水葉月、玉置孝匡、市川しんペー、池谷のぶえ、小島聖、春風ひとみ、平田満も登壇した。