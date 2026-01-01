Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢£²ÅÙÌÜÉñÂæ¤Ç±Ñ¹ñ´î·à¤ËÄ©Àï¡Ö¶ÛÄ¥¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤Î»×¤¤¡×¥ï¥ë¥Ä¥·¡¼¥ó¤âºÇ½é¤«¤é¥¯¥ê¥¢
½÷Í¥Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÎÅìµþ·úÊªBrillia HALL¤Ç¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÝPYGMALION¡Ý¡×¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¡õ¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
24Ç¯¤Î¼ç±éºî¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤Ç½é¤Î±Ñ¹ñ´î·à¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
·Î¸Å¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤Æü¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆÃ¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Ï´°À®ÅÙ¤¬Äã¤¯¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤Ï¤¹¤´¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¶¦±é¤¹¤ëA¡¥B¡¥C¡ÝZ¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¡Ê32¡Ë¤â¡Ö¥ï¥ë¥Ä¤ÏºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡¢±é½Ð²È¤ÎÊý¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤Ç¡£ÃËÀ¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÏÂô¿¬±é¤¸¤ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î²ÖÇäÌ¼¥¤¥é¥¤¥¶¤¬Ï»³ÑÀº»ù±é¤¸¤ë¥Ò¥®¥ó¥¹¶µ¼ø¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾åÎ®³¬µé¤Îµ®ÉØ¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤¿Âô¿¬¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÂÎÄ´¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¸ø±é¤Ï3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÌ¾¸Å²°¡¢ËÌ¶å½£¡¢Âçºå¤ò¤á¤°¤ë¡£À¶¿åÍÕ·î¡¢¶ÌÃÖ¹§¶©¡¢»ÔÀî¤·¤ó¥Ú¡¼¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¢¾®ÅçÀ»¡¢½ÕÉ÷¤Ò¤È¤ß¡¢Ê¿ÅÄËþ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û