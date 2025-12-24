北川景子「普段は財布、鍵、スマホくらいしか持ち歩いていないです」撮影中は台本も
女優の北川景子（39歳）が、東京海上日動火災保険「トータルアシスト自動車保険」の新CMに出演。1月20日より「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“普段持ち歩くアイテム”について語った。
「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇は、北川景子が各界のスペシャリストをゲストに招き、そのゲストがトップであり続ける理由をひもとくCMシリーズの第2弾。2人は約3年ぶりの共演で、声優という領域で第一線を走り続けるスペシャリスト・宮野真守が「トップを走り続けている理由」を、日本一高い山・富士山を望みながら語る。
撮影後のインタビューで、「『東京海上日動の自動車保険は売上No.1の安心』ということで、『安心』にちなみ、ご自身が持ち歩かれているお守りのようなアイテムがあれば教えてください」と質問を受ける。
これに北川は「普段は財布、鍵、スマホくらいしか持ち歩いていないです（笑）」と笑い、「ただ作品などで役に入っているときは、絶対に台本がカバンに入っていないと落ち着かないので、その撮影が終わるまでは必ず持ち歩いています。見ないことも多いのですが、お守り的に持ち歩くだけで落ち着くんですよね」と語った。
