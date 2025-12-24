北川景子、宮野真守とCMで久々共演「ご一緒していて、とても楽しかった」
女優の北川景子（39歳）と、声優の宮野真守（42歳）が、東京海上日動火災保険「トータルアシスト自動車保険」の新CMに出演。1月20日より「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇の放映を開始する。
「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇は、北川景子が各界のスペシャリストをゲストに招き、そのゲストがトップであり続ける理由をひもとくCMシリーズの第2弾。2人は約3年ぶりの共演で、声優という領域で第一線を走り続けるスペシャリスト・宮野真守が「トップを走り続けている理由」を、日本一高い山・富士山を望みながら語る。
北川は宮野との共演について「とても楽しかったです。宮野さんとはドラマでご一緒して以来数年ぶりの共演だったのですが、久しぶりという感じはなく、現場の皆さんのことを気遣って、盛り上げてくださる姿にプロフェッショナルさを感じました」とコメント。
そして「宮野さんが声で二役を演じられるシーンがありましたが、短い尺で声色をパッと変えたところがまさにプロの技で驚きました。声優としても撮影現場においてもスペシャリストらしさを感じました。ご一緒していて、とても楽しかったです」と語る。
一方、宮野は北川との共演について「北川さんは以前共演させていただいたときに楽しく、フランクに接してくださったので、今日久しぶりにお会いできるのが非常に楽しみでした。少し期間が空いてからの再会だったので、どんな空気感になるかなと思っていたのですが、撮影中ずっと笑い合っているほど、楽しく過ごさせていただきました。終始ハッピーな空気が現場に流れていたのではないかと思います」と語った。
